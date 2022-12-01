Изменился порядок купли-продажи инвалюты между ЦБ Азербайджана и коммерческими банками

Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 15 ноября 2022 года был утвержден обновленный порядок купли-продажи иностранной валюты между Центральным банком Азербайджана и коммерческими банками, который был внесен в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики и вступил в силу с 30 ноября 2022 года.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно сообщению, обновленное правило разработано в соответствии с частями 6 и 7 статьи 3 закона "О валютном регулировании" и статьей 22.0.4 закона "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

Правила определяют методы, формы, условия валютных операций в соответствии с используемой в настоящее время практикой; в перечне инструментов, которые ЦБА может использовать на внутреннем валютном рынке, наряду с инструментами, используемыми в настоящее время, отражены и другие потенциальные инструменты, которые могут быть применены в случае необходимости на валютном рынке, в том числе форвардные, своповые, опционные операции, методология расчета цены по этим инструментам.