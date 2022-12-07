Азербайджан лидирует по реэкспорту автомобилей из Грузии

Азербайджан занял первое место по импорту реэкспортированных автомобилей из Грузии в январе - октябре 2022 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По статистическим данным, реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в указанный период составил 245,1 миллиона долларов, что на 18,6 процента превышает показатель января - октября 2021 года (206,6 миллиона долларов).

Количество реэкспортированных автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе - октябре этого года составило более 25 тыс. единиц.

Отметим, что суммарный реэкспорт автомобилей из Грузии в январе - октябре текущего года составил 661 миллион долларов, что на 77 процентов больше показателя аналогичного периода 2021 года.