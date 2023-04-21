Добыча природного газа в Турции не повлияет на объем его импорта из Азербайджана

Добыча природного газа в Турции не повлияет на объем газа, импортируемого из Азербайджана, ни сейчас, ни в последующие периоды.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал TurkicWorld глава Центра нефтяных исследований, эксперт по энергетическим вопросам Ильхам Шабан.

"Турция импортировала около 55 миллиардов кубометров газа в прошлом году, сократив импорт на 7 процентов в связи с высокими ценами. С сентября Турция будет ежедневно добывать 10 миллионов кубометров, что означает к сентябрю 2024 года добычу около 3,7 миллиарда кубометров газа. Это очень маленькая цифра по сравнению с потребностями Турции в газе", - сказал Шабан.

По его словам, Турция не уменьшит объем газа, импортируемого из Азербайджана, даже если до 2029 года добыча составит около 15 миллиардов кубометров.

"Азербайджанский газ является наиболее конкурентоспособным среди импортируемых Турцией. Он дешевле как иранского, так и российского", - сказал Шабан.

Напомним, что в августе 2020 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море запасы углеводородов, которые составляют около 320 миллиардов кубометров. По словам Эрдогана, это будет способствовать избавлению Турции от внешней энергетической зависимости. Он также отметил, что энергетические ресурсы важны для национальной безопасности Турции, и в ближайшее время этот газ будет в распоряжении турецкого народа.

20 апреля в 21:23 по местному времени с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония ввода в эксплуатацию черноморского газопровода.

Ранее сообщалось, что в Турции после начала поставок потребителям черноморского газа, до 25 кубометров газа будут предоставлены населению Турции бесплатно, его стоимость будет покрыта за счет государства.