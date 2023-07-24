Пакистан и Азербайджан сегодня подпишут соглашение по поставкам СПГ

Пакистан и Азербайджан сегодня подпишут межправительственное соглашение по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), передает в понедельник Day.Az со ссылкой на информированный источник.

Как стало известно, соглашение обязывает Азербайджан ежемесячно предлагать одну партию СПГ по самой низкой в мире цене. У Пакистана будет возможность принять или отклонить предложение без объяснения причин. Для обеспечения прозрачности Кабмин Пакистана утвердил алгоритм, гарантирующий, что груз СПГ будет предлагаться по наиболее конкурентоспособной цене.

Этот алгоритм определяет несколько критериев приемлемости, в том числе требования к СПГ-топливу, ценовую конкурентоспособность по сравнению с другими источниками топлива в течение месяца и наличие достаточного количества иностранной валюты для совершения покупки. Кроме того, предлагаемая цена должна быть ниже средней за предыдущие 30 дней по индексам СПГ и должна быть самой низкой ценой, доступной в день предложения груза.

В этой уникальной коммерческой сделке Пакистан имеет право отказаться от всех 12 грузов, предложенных в течение одного года, без объяснения причин.

Это соглашение предоставляет Пакистану беспрецедентную возможность получить доступ к недорогому СПГ со всего мира через обширную торговую сеть Азербайджана.

Отметим, что сегодня SOCAR покупает и продает СПГ в рамках весьма широкой географии, включая бассейн Средиземного моря, Азию и другие регионы. СПГ закупается у третьих сторон. Этот товар не экспортируется из Азербайджана из-за отсутствия прямого выхода к мировому океану.