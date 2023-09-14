Азербайджан увеличил экспорт сжиженного газа

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал 9 945,5 тонн сжиженного газа, что на 2,7 процента больше, чем годом ранее.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджанской Республики, несмотря на увеличение объемов, стоимость экспортированного сжиженного газа за отчетный период составила 477,6 тыс. долларов США, что на 87,9 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан экспортировал 22 834,7 тонны сжиженного газа, что на 67 процентов меньше, чем год назад. Стоимость экспортированного сжиженного газа за отчетный период составила 5 749 тысяч долларов США, что на 74,7 процентов меньше, чем годом ранее.