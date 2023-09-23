https://news.day.az/economy/1600593.html Проекты бюджета Азербайджана на 2024 год будут представлены Президенту Ильхаму Алиеву
Проекты бюджета Азербайджана на 2024 год будут представлены Президенту Ильхаму Алиеву
Одобрены "Проекты государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год и показатели сводного бюджета на ближайшие три года" и "Концепция экономического и социального развития и прогнозные показатели Азербайджанской Республики на 2024 год и последующие три года".
Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, вышеуказанные проекты должны быть представлены Президенту Азербайджанской Республики вместе с другими документами, предусмотренными статьей 12 закона Азербайджанской Республики "О бюджетной системе".
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