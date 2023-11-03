Винодельня "Шеки Шараб" первой получила право на использование торговой марки легендарного портвейна "Агдам" на международном и отечественном рынках после подачи заявки в Агентство по поощрению экспорта и инвестиций Республики Азербайджан (AZPROMO).

Любимый потребителями еще со времен СССР, "Агдам" был бережно возрожден на винодельне "Шеки Шараб" под контролем Группы компаний "Абрау-Дюрсо", сохранив классическую рецептуру, но приобретя более глубокий и объемный вкус и аромат. Портвейн изготавливается из купажа выдержанных вин из винограда сорта Ркацители, выращенного в Физулинском районе Карабаха. А добавление премиального винного дистиллята делает вкус напитка богаче и благороднее. Для выдержки задействованы дубовые бочки разного возраста и происхождения дуба, что позволяет достичь сложности и многогранности вкуса финального ассамбляжа.

Следует отметить, что портвейн "Агдам" уже получил высокие оценки международных экспертов на "Korea Wine Challenge 2023. "Агдам" был награжден серебряной медалью на престижном профессиональном дегустационном соревновании, проведенном в столице Южной Кореи, городе Сеул. Это единственное азербайджанское вино, отмеченное на "Korea Wine Challenge 2023".

Напомним, что в конце 2021 года, компания "Абрау-Дюрсо" стала победителем приватизационного конкурса на приобретение винного завода "Шеки Шараб". За прошедший период со стороны "Абрау-Дюрсо" был осуществлен большой объем работ: модернизация производственного процесса, приобретение и установка оборудования для производства и разлива игристого вина, приобретение более 430 гектаров для посадки виноградников и подготовительные работы к высадке лоз.

С 9 июня 2023 года на винном заводе "Шеки Шараб" была запущена новейшая линия производства мощностью 4 000 000 бутылок в год. В настоящее время на территории "Шеки Шараб" производится коллекция тихих и игристых вин Az Abrau, Abrau, Abrau International, портвейна "Агдам" и других напитков.