Президент Ирана приглашен в Азербайджан для участия в COP29

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан был приглашен на 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в ноябре текущего года.

Как сообщает в среду Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня на встрече с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом передал приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и поздравления с началом исполнения президентских полномочий.

Премьер-министр вручил Президенту Масуду Пешешкиану пригласительное письмо Президента Ильхама Алиева для участия в COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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