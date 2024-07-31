Крупнейшей экономике Европы угрожает стагнация

ВВП Германии по итогам апреля - июня сократился на 0,1%, в то время как большинство аналитиков ожидали переход экономики в фазу роста, пишет Süddeutsche Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это уже не период засухи, это хроническая слабость роста", - комментирует главный экономист Dekabank Ульрих Катер.

Причин отрицательного роста экономики одного из "локомотивов" Европы несколько. Один из ключевых факторов, по мнению аналитиков, заключается в нежелании бизнеса инвестировать. Так, в июле индекс делового доверия упал до 41,8 с 47,5 месяцем ранее.

Еще одна причина экономического спада в Германии - поведение потребителей. Жители ФРГ по-прежнему довольно осторожны, когда дело доходит до расходов в повседневной жизни и совершения крупных покупок. Это является следствием кризиса и высокой инфляции, отмечают эксперты.

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