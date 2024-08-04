От нефти к Солнцу: Азербайджан

Инвестиционный климат Азербайджана очень благоприятный, и по данным Всемирного банка, он входит в число 30 лучших стран мира по возможностям для бизнеса. Стратегическая направленность страны на привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику соответствует ее целям диверсификации экономики, используя доходы от нефти для поддержки инициатив в области возобновляемых источников энергии.

Будучи всемирно признанным производителем нефти и газа, Азербайджан начал переход к зеленой энергетике, уделяя особое внимание развитию возобновляемых источников энергии. Страна успешно реализовала множество проектов в области возобновляемых источников энергии и сотрудничает с такими лидерами отрасли, как Masdar, ACWA Power и BP. Несмотря на эти достижения, европейские инвестиции в сектор зеленой энергетики Азербайджана остаются несколько ограниченными. Тем не менее, Азербайджан стремится удовлетворить потребности Европы в природном газе путем перехода к производству экологически чистой энергии. Президент Ильхам Алиев подтвердил свое обязательство удвоить поставки газа в Европу к 2027 году.

В ходе 2-го Глобального медиа-форума в Шуше глава нашего государства подчеркнул значительную зависимость Европы от азербайджанского газа.

"Я говорю, что важно положить конец лицемерию, потому что, с одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу и транспортировать газ в Европу, так как она серьезно нуждается в нем. С другой стороны, они это не финансируют. Это была одна из тем моих обсуждений с европейскими коллегами. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полностью прекратил финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти полностью прекратил финансирование таких проектов", - заявил президент Ильхам Алиев.

В июле 2022 года Европейская комиссия и Азербайджан подписали в Баку энергетический меморандум, договорившись удвоить объёмы транспортируемого газа. Это соглашение совпало с продолжающимся российско-украинским конфликтом, который начался пятью месяцами ранее. После подписания меморандума приобрела известность позиция Евросоюза по расширению Южного газового коридора, по которому Азербайджан поставляет газ в Европу. Были ожидания конкретных решений в этом направлении.

Европейская комиссия признала Азербайджан надежным энергетическим партнером и важным поставщиком газа в Европу. Однако после зимы 2022-2023 годов избыток запасов газа в Европе отвлек внимание от планов расширения Южного газового коридора. Некоторые зарубежные СМИ даже опубликовали необоснованные заявления, ставящие под сомнение способность Азербайджана выполнить запланированный показатель поставок газа в 20 миллиардов кубометров.

После успешного снижения зависимости от российского газа Европейский Союз подтвердил свою приверженность поэтапному отказу от ископаемого топлива, включая нефть и газ. В рамках этой стратегии европейские финансовые институты сейчас неохотно финансируют проекты, связанные с этими источниками энергии.

В своем комментарии Azernews по этому поводу экономист Вугар Байрамов подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в возобновляемую энергетику, особенно со стороны стран-членов ЕС.

"Азербайджан лидирует в регионе по привлечению инвестиций в возобновляемые источники энергии, обеспечив за последние годы более одного миллиарда долларов. Сотрудничая с такими учреждениями, как Европейский банк реконструкции и развития, и привлекая инвестиции из стран Персидского залива, Азербайджан должен увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно из Европейского Союза."

Эксперт подчеркнул роль Азербайджана в повышении энергетической безопасности Европы в условиях российско-украинского конфликта, благодаря значительному увеличению экспорта природного газа ("голубого газа") в ЕС в последние годы.

"Если в 2021 году Азербайджан экспортировал в ЕС около 10 миллиардов кубометров голубого газа, то в 2022 году объемы увеличились до 10,4 миллиарда кубометров и, по прогнозам, в 2023 году достигнут 12 миллиардов кубометров, а к 2024 году ожидается 13 миллиардов кубометров. Увеличение существенно повышает энергетическую безопасность Европы, подчеркивая необходимость увеличения инвестиций в секторы возобновляемой энергетики Азербайджана и Европы".

Касаясь меморандума о сотрудничестве в области возобновляемой энергетики между Азербайджаном и ЕС, Байрамов отметил планы Азербайджана и Грузии по экспорту энергии из альтернативных источников в Европу, начиная с 2027 года.

"Азербайджан реализовал комплексные меры по привлечению инвестиций, постоянно прилагая усилия по улучшению инвестиционной среды, расширению инфраструктуры, предоставлению концессий и привлечению особого внимания со стороны компаний ЕС. Это включает в себя направление инвестиций не только в Азербайджан, но и на наши освобожденные территории, Карабах и Восточный Зангезур. В ближайшее время мы ожидаем значительного прогресса в этой сфере", - подчеркнул экономист.

Другой эксперт, Нил Уотсон, признал стереотипы западных стран в отношении инвестиционной привлекательности Азербайджана.

"Похвально, что Азербайджан реализует такие гигантские проекты в области возобновляемых источников энергии, но прискорбно, что немногие компании, не имеющие значительного прошлого опыта в стране, похоже, готовы инвестировать. Для этого существуют предвзятые причины, поскольку Азербайджан ошибочно рассматривается как небезопасная инвестиционная возможность", добавил он.

Нил Уотсон ожидает, что предстоящее мероприятие COP29 в ноябре предоставит платформу для демонстрации потенциала возобновляемой энергетики Азербайджана и привлечения дальнейших инвестиций.

"Я считаю, что Азербайджану необходимо более активно обращаться к политическим и бизнес-лидерам организованным образом, чтобы четко объяснить характер проектов и предполагаемые доходы. Надеюсь, COP29 позволит Азербайджану представить свои текущие и предлагаемые проекты в области возобновляемых источников энергии. на мировой арене и привлечь дополнительные инвестиции".

Азербайджан продолжает продвигать свою программу экологически чистой энергетики посредством значительных проектов, включая недавний ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт и приближающееся завершение строительства солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт. В июне в Баку был заложен фундамент трех солнечных и ветряных электростанций общей мощностью один гигаватт.

Признавая значительный энергетический потенциал Азербайджана, такие мировые энергетические гиганты, как Masdar, ACWA Power и BP, инвестируют в страну. Азербайджан обладает мощным техническим и экономическим потенциалом возобновляемой энергетики: наземный технический потенциал оценивается в 135 гигаватт (ГВт), а морской - в 157 ГВт.

Экономический потенциал включает 3000 МВт энергии ветра, 23 000 МВт солнечной энергии, 380 МВт биоэнергетики и 520 МВт энергии горных рек.

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