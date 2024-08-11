Назван объем транспортированной казахстанской нефти в направлении Баку с начала года

Свыше 830 тысяч тонн казахстанской нефти транспортировано через порт Актау в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан" с января по июль 2024 года.

Об этом сообщил Trend источник в АО "КазТрансОйл" (национальный оператор по магистральному нефтепроводу Казахстана), передает Day.Az.

"В январе-июле 2024 года через порт Актау АО "КазТрансОйл" транспортировало 837 тысяч тонн нефти в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан", - отметил источник.

Как сказали в компании, только в июле 2024 года "КазТрансОйл" отгрузил в порту Актау 136 тысяч тонн казахстанской нефти в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан".

Кроме того, в компании подчеркнули, что в августе 2024 года "КазТрансОйл" через морской порт Актау по направлению нефтепровода БТД планирует отгрузить 120 тысяч тонн нефти.

Ранее в компании сообщили Trend, что в планах по объему транспортировки в данном направлении на конец 2024 года изменений нет.

"В настоящее время планируется, что за весь 2024 год через порт Актау в направлении нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан" будет транспортировано до 1,5 млн тонн нефти. "КазТрансОйл" осуществляет поставки нефти в соответствии с графиком транспортировки нефти. Данный график утверждает министерство энергетики Казахстана на основании заявок грузоотправителей", - сказали в компании.

Отметим, что по итогам 2023 года погрузка нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей "КазТрансОйл" составила 3,376 миллиона тонн, в том числе 1,057 миллиона тонн по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан. В целом, в 2023 году Казахстан транспортировал по БТД 1,392 миллиона тонн нефти, что в 5,5 раза больше показателя 2022 года.

Напомним, что в 2022 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан".

Кроме того, в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан 11-12 марта "КазМунайГаз" и SOCAR подписали соглашение об увеличении объемов транспортировки нефти по БТД до 2,2 миллиона тонн в год.

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