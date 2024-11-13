COP29 открывает путь для совместной работы над углеродным включением

COP29 - это отличная возможность обсудить, как мы можем совместно работать над созданием системы углеродного включения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Центра зеленого развития и углеродного включения на озере Тайху в Уси, Лю Цзэфэн (Liu Zefeng) в ходе панельной дискуссии на тему "Инвестиционная ассоциация Китая: Иллюстрация нулевого углерода".

"COP29 - это уникальный шанс для обсуждения совместной работы по трем ключевым направлениям: созданию системы углеродного включения, развитию региональных рынков добровольного сокращения выбросов и обмену кадрами. Наша цель - способствовать продвижению экологической цивилизации и помогать людям жить в гармонии с природой", - отметил он.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему.

Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.