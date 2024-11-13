Африка ожидает от Дорожной карты к Миссии 1.5 важнейшие шаги в климатической политике

Дорожная карта к Миссии 1.5 является лучом надежды для африканских стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал секретарь премьер-министра Кении Мусалия Мудавади в ходе Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

"Продвижение в этом году в направлении решения ключевых аспектов результатов быстрого глобального рыночного изменения связано с международным сотрудничеством. Консенсус ОАЭ подчеркнул очень важные аспекты проблемы изменения климата, среди которых не только разрыв в достижении целей, но и разрыв в их реализации. Несмотря на необходимость поддерживать высокие амбиции, согласованные с путём к достижению цели 1.5 градусов без превышения, мы должны признать, что процесс РКИК ООН сам по себе не способен обеспечить необходимую трансформацию", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день капитализация "зеленого" климатического фонда составляет около 13,5 миллиардов долларов, тогда как, согласно инициативе по климатической политике, 51 из 53 африканских стран оценили свои NDC на период 2020-2030 годов, показав потребность в 2,8 триллиона долларов для их реализации.

"Очевидно, что финансовый механизм РКИК ООН не способен аналогично решить задачу реализации, соответствующую целям Парижского соглашения. Дорожная карта к Миссии 1.5 является лучом надежды для африканских стран, поскольку она предоставляет политическое пространство в рамках процесса РКИК ООН, что позволяет послать сильный сигнал экосистемам международного сотрудничества. Эти экосистемы международного сотрудничества представляют реальность, с которой наши страны сталкиваются в центре своих климатических действий", - добавил М.Мудавади.