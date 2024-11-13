Между Россией и Азербайджаном подписан меморандум о создании углеродного полигона

Во второй день 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) между Россией и Азербайджаном был подписан меморандум о создании углеродного испытательного полигона "зеркало" в Кура-Аразской низменности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам заседания экспертного совета при Министерстве науки России был подписан меморандум о создании испытательной площадки в рамках планов сотрудничества между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Федеральным научным центром агроэкологии Российской академии наук и Агентством лесного хозяйства Российской Федерации.

На церемонии было отмечено, что сегодня в павильоне России на платформе COP29 отмечается День науки. В рамках мероприятия было проведено несколько экспертных сессий, одной из которых стала встреча экспертного совета по углеродным полигонам с участием министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Участники заседания рассмотрели программы создания "зеркальных" испытательных площадок углеродного волокна в Бразилии, Азербайджане и Сербии. Основной задачей таких полигонов является разработка единых международных протоколов мониторинга и проверка климатических данных.

"Такой испытательный полигон будет создан и в Азербайджане. В течение года было проведено два соответствующих исследования экологических проблем. У ученых есть свои задачи, и это очень важно. Мы считаем, что для принятия решений политиками необходимо подготовить серьезное научное обоснование, и в этом контексте углеродные полигоны имеют большое значение. Поэтому мы обсуждаем методы, которые используются в различных странах, применяя общие подходы. Эти методы должны быть проверены, надежны и научно обоснованы, чтобы у политиков не возникало сомнений при принятии решений. Наше сотрудничество с Азербайджаном продолжается",- отметил российский министр.

Один из основных докладчиков сессии, заведующий лабораторией Института океанологии РАН Сергей Гулев отметил, что на этом важном заседании были подняты вопросы международного сотрудничества.

"В частности, на основе этой инициативы мы начали создавать так называемые "зеркальные" испытательные полигоны углерода в Российской Федерации, в других странах. Эта деятельность является наиболее важной в Бразилии, Индии, Беларуси, Китае. Первые полигоны углеродного волокна будут рассмотрены сегодня и, скорее всего, одобрены. Следующая страна в наших планах - Южная Африка. На самом деле, у всех нас одна проблема - создание систем для контроля потока активных газов, наносящих вред климату, чтобы понять, каков баланс конкретной области.

Способствуя реализации статьи 6 соглашения, выбросы углерода могут быть удалены из атмосферы. Россия находится на пути к этому решению, и мы находим интересные решения на каждом испытательном полигоне углерода и работаем над ними усерднее. Мы надеемся на тесное сотрудничество с Азербайджаном. Хочу отметить, что очень скоро в Каспийском регионе, на территории Дагестана будет создан морской полигон по испытанию углерода. Каспий в этом смысле очень интересен, уровень моря снижается, огромные земельные участки освобождаются, и до сих пор никаких исследований в этих районах не проводилось", - добавил он.

Директор Центра технологий декарбонизации в Башкортостане Лариса Белан отметила, что углеродный испытательный полигон функционирует в рамках федеральной программы с 2021 года, на территории республики изучается экосистема и ее реакция на изменение климата.

"Мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном. Нам есть чем гордиться - наш испытательный полигон оснащен новейшим оборудованием, мы работаем с использованием полностью открытых методов, признанных международным сообществом", - добавила она.

Марко Гутал, профессор Восточно-Сараевского университета, отметил, что климатические изменения, которые мы наблюдаем каждый день, во многих случаях являются результатом деятельности человека.

"Наша цель - измерить парниковые газы и сравнить полученные данные с другими "зеркальными" испытательными сетями, организованными в России и за ее пределами. Практически во всем мире можно следить за ситуацией и давать рекомендации, которые помогут справиться с глобальными проблемами. Мы хотим внести свой небольшой вклад в общую экосистему", - добавил он.

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.