COP for Hope: COP29 предоставляет ценную возможность изучить международный опыт

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - руководитель отдела возобновляемых источников энергии Министерства энергетики и инфраструктуры Израиля Кинерет Дахан Гранит.

В эксклюзивном интервью Trend на полях конференции COP29 в Баку Гранит отметила, что это мероприятие предоставляет ценную возможность изучить международный опыт, передает Day.Az.

"Оно подчеркивает важность диверсификации источников генерации энергии. Как мы узнали здесь, на COP29 в Баку, некоторые вызовы носят универсальный характер. Многие страны сталкиваются с ограничениями энергосетей, и существует общее понимание ключевой роли возобновляемых источников энергии в развитии экономики, создании рабочих мест и укреплении энергетической безопасности", - сказала она.

Гранит подчеркнула, что COP29 стал невероятным событием.

"Мероприятие организовано на высочайшем уровне, и мы искренне восхищаемся ролью Азербайджана как моста, соединяющего Запад и Восток, Север и Юг. То, что мы узнали и увидели здесь, вдохновляет нас. Мы надеемся на построение устойчивых и плодотворных партнерских отношений. В рамках COP29 мы узнали о новаторских мерах, принятых в других странах, и подписали соглашение о сотрудничестве с Германией. Мы добились многого здесь, и наша цель - внедрить эти знания у нас, в Израиле", - добавила она.

Кроме того, Гранит отметила, что в последние годы сектор возобновляемой энергетики в Израиле развивается стремительными темпами.

"Однако наша страна сталкивается с уникальными вызовами, такими как ограниченная территория и экстремальная жара. У нас нет рек или гор, на которые можно было бы опереться в вопросах генерации энергии. Израиль воспринимает глобальные усилия по борьбе с изменением климата очень серьезно, считая их важной частью национальной повестки. Наша цель - обеспечить 30 процентов генерации энергии из возобновляемых источников к 2030 году. Для достижения этого мы должны работать разнообразными и инновационными способами, способствуя созданию значимых сотрудничеств и партнерств. Мы действуем на многих уровнях, чтобы достичь национальных целей в области возобновляемой энергии к 2030 году. Это видение согласуется с нашей приверженностью достижению углеродной нейтральности к 2050 году, при этом обеспечивая безопасность, устойчивость, надежность и эффективность энергетического сектора", - заключила она.