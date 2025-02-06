https://news.day.az/economy/1728141.html

Назначен новый советник председателя ЦБ Азербайджана

Назначен новый советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Согласно информации, на эту должность назначен Зия Алиев. Таким образом, число советников председателя Центрального банка увеличилось до пяти. Отметим, что З.Алиев был назначен советником ЦБА 3 февраля.