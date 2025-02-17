Ожидается рост грузоперевозок судами по Среднему коридору

За первый месяц 2025 года зафиксирован рост показателей грузоперевозок судами ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

В целом увеличение грузоперевозок судами в последние годы позволяет расширить торговые связи и облегчить доступ к международным рынкам.

Это также окажет положительное влияние на экономику Азербайджана и создает дополнительные источники доходов для страны. Развивается логистическая инфраструктура Азербайджана, что еще больше укрепит роль страны как одного из основных транспортных коридоров. Позиции Азербайджана в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг будут еще больше укреплены.

Растущая активность страны в области морского транспорта повышает стратегическое значение страны. Это укрепляет как региональную мощь страны, так и международные торговые отношения.

Рост судовых перевозок способствует повышению надежности и стабильности международных цепочек снабжения.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе это развитие будет способствовать более активной роли Азербайджана в международной торговле и диверсификации его экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эксперт по транспортным вопросам Рауф Агамирзаев отметил, что в последние годы деятельность ASCO выходит за рамки Каспийского моря.

"Также организуются перевозки на новых и больших судах типа Aframax. За эти годы Каспийское море стало одним из ключевых звеньев в важнейших морских перевозках по Срединному коридору, что еще больше укрепляет позиции Азербайджана. Представленные показатели свидетельствуют о росте объемов грузоперевозок морским транспортом.

Помимо этого, ASCO обновляет свой флот и повышает его эффективность. Отмечается рост перевозок грузовиков и колесной техники по Восточно-Западному коридору из Туркменистана и Казахстана.

Отмечается рост объемов грузоперевозок по Среднему коридору из стран Центральной Азии и Китая. Эта динамика продолжит усиливаться в текущем году, так как, по соглашению, подписанному между Азербайджаном и Китаем в прошлом году, планируется увеличить количество контейнерных поездов с 300 до 1000. В этих перевозках важную роль играет деятельность ASCO",- отметил он.

Отметим, что в первый месяц этого года наибольший рост зафиксирован в сухогрузных перевозках. Если в январе 2024 года было перевезено 60 тысяч 196 тонн сухих грузов, то в том же месяце 2025 года этот показатель вырос до 180 тысяч 506 тонн, что на 200,65 процента больше.

Положительная динамика наблюдалась и в перевозках жидких грузов танкерами. Если в январе прошлого года в этом сегменте было перевезено 328 тысяч 533 тонны грузов, то за аналогичный период текущего года эта цифра достигла 359 тысяч 362 тонн. Рост составляет 9,38 процента.

Объемы вагонных перевозок увеличились на 2,76 процента. В январе 2024 года было перевезено 2688 вагонов, а в том же месяце 2025 года - 2762 вагона.

В январе также зафиксирован значительный рост перевозок грузовиков. Если в первом месяце 2024 года было перевезено 2 980 грузовиков, то в январе 2025 года этот показатель достиг 4 139, что соответствует росту на 38,88 процента.