В Азербайджане предложили механизмы поддержки аквакультуры и переработки рыбы

В Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана обсудили сложности в сфере аквакультуры и переработки рыбы, а также прозвучали предложения о механизмах государственной поддержки для развития отрасли и снижения зависимости от импорта.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

Эти идеи были озвучены на встрече с представителями Общественного объединения "Ассоциация производителей и переработчиков рыбы Азербайджана", организованной Главным управлением налоговой политики Государственной налоговой службы.

Было доведено до сведения участников, что встречи будут продолжаться для изучения мнений и предложений предпринимателей по дальнейшему развитию сотрудничества между государством и бизнесом, а также совершенствованию налогового законодательства.