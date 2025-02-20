В Азербайджане предложили механизмы поддержки аквакультуры и переработки рыбы
В Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана обсудили сложности в сфере аквакультуры и переработки рыбы, а также прозвучали предложения о механизмах государственной поддержки для развития отрасли и снижения зависимости от импорта.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.
Эти идеи были озвучены на встрече с представителями Общественного объединения "Ассоциация производителей и переработчиков рыбы Азербайджана", организованной Главным управлением налоговой политики Государственной налоговой службы.
Было доведено до сведения участников, что встречи будут продолжаться для изучения мнений и предложений предпринимателей по дальнейшему развитию сотрудничества между государством и бизнесом, а также совершенствованию налогового законодательства.
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