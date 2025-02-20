Самый крупный выигрыш в истории "Аzərlotereya" - 913 048 манат - был получен жителем Хачмаза Камраном Маммадсаидовым в 2023 году в тиражной лотерее "4+4".

Благодаря успешной деятельности ОАО "Аzərlotereya" продолжает вносить вклад в экономику страны, создание рабочих мест, реализацию социальных проектов и развитие спорта, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков Азербайджана.

На сегодняшний день компания предлагает около 100 видов игр, включая тиражные, мгновенные, электронные, виртуальные спортивные и виртуальные лотереи, а также ставки на спорт. Максимальный возможный выигрыш составляет 1 миллион манат и может быть получен в лотерее "Super Keno".

За последние три года в лотереях компании были выиграны значительные суммы. В 2023 году крупнейший выигрыш - 913 048 манат - был зарегистрирован в лотерее "4+4", и его обладателем стал житель Хачмаза Камран Маммадсаидов. Позднее, в той же лотерее житель Саатлы Сакин Гусейнов выиграл джекпот в размере 530 359 манат. Среди участников мгновенных лотерей наибольший приз - 500 000 манат - в лотерее "Prestij" выиграл Гусейн Буньятов.

Важно отметить, что все выигрыши свыше 3 000 манат выплачиваются исключительно безналичным расчетом через банковский перевод, а информация о победителях фиксируется как в компании, так и в соответствующих банках.

Кроме того, в соответствии с внутренними правилами этики и дисциплины компании, а также стандартами Всемирной лотерейной ассоциации (WLA), членом которой является "Аzərlotereya" и аудит которой проходит ежегодно, сотрудникам компании запрещено участвовать в лотереях. Для обеспечения контроля за этим правилом разработаны специальные механизмы.

Следует подчеркнуть, что "Аzərlotereya" строит свою деятельность на принципах прозрачности, ежегодно проходит аудит у одной из компаний "Большой четверки" и публикует финансовые отчеты на своем официальном сайте. Согласно требованиям законодательства, деятельность компании регулируется соответствующими органами.

Все процессы в компании организованы в соответствии с международными стандартами и ежегодно проходят аудит и сертификацию уполномоченными организациями на соответствие стандартам WLA.