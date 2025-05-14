Теперь вы можете купить туристическую страховку с помощью приложения Yelo

Yelo Bank продолжает внедрять инновации для цифрового удобства своих клиентов. Эта новая функция будет особенно полезна тем, кто планирует поездки! Чтобы спланировать свои путешествия более безопасно, теперь вы можете купить туристическую страховку полностью онлайн через приложение Yelo. Для этого достаточно перейти в меню "Дополнения" приложения и заполнить необходимую информацию в разделе "Страхование". Этот простой и быстрый процесс поможет сделать вашу поездку безопаснее.

Покупка туристической страховки через приложение Yelo предлагает клиентам ряд преимуществ. Услуга позволяет получить страховку удобно и быстро, всего за несколько кликов. Поскольку процесс полностью цифровой, им можно воспользоваться в любое время и из любого места. Страховой полис хранится в электронном виде в приложении и всегда доступен. Эта услуга делает вашу поездку более безопасной и комфортной, предоставляя финансовую поддержку в случае непредвиденных ситуаций.

Кроме того, через приложение Yelo можно заказать не только туристическую страховку, но и справку в посольство. Справка будет доставлена на ваш адрес курьером в течение одного рабочего дня после оформления заказа.

Yelo Bank продолжит предлагать своим клиентам удобные и понятные цифровые решения. Чтобы скачать приложение Yelo, перейдите по ссылке: http://bit.ly/43l80Bt



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