В Баку стартовал второй день Международной сельскохозяйственной выставки

В Баку начался второй день 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня, как и в первый день, наблюдается большой интерес к выставке.

С самого утра местные и зарубежные предприниматели, фермеры и представители различных компаний получили возможность ознакомиться с представленными на выставке продукцией.

Отметим, что сегодня на выставке состоится II Международный форум аграрных инноваций в области животноводства, искусственного интеллекта и др. В рамках форума будут организованы различные панельные обсуждения - "Перспективы устойчивого развития животноводства, вызовы и инновационные подходы", "Применение искусственного интеллекта в аграрной сфере".

Кроме того, состоится седьмое заседание Технического консультативного комитета (TAC) Региональной комиссии по рыбоводству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish).

Отметим, что в этом году выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan охватывают все павильоны и открытую площадку Бакинского Экспо-центра. В них принимают участие 450 компаний из 31 страны, включая Азербайджан, Германию, США, Беларусь, Бельгию, ОАЭ, Китай, Южную Корею, Палестину, Финляндию, Грузию, Индию, Иорданию, Иран, Испанию, Израиль, Швецию, Италию, Канаду, Латвию, Египет, Нидерланды, Узбекистан, Казахстан, Россию, Сербию, Шри-Ланку, Турцию, Туркменистан и Грецию. Национальные стенды Германии, Беларуси, Южной Кореи, Грузии, Италии, Нидерландов, Шри-Ланки, а также впервые Египта демонстрируют на выставке продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности.