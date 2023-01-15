Как сделать домашние конфеты?

Приготовить конфеты в домашних условиях совсем не сложно и к тому же это не займет у вас много времени. Ко всему этому они намного вкуснее и полезнее, и вы на сто процентов будете уверены, что в них не содержится никаких вредных добавок, передает Day.Az со ссылкой на gurmania.ru.

А приготовление конфет вместе с детьми порадует ваших маленьких сладкоежек и вызовет у них кучу эмоций и море впечатлений. Как сделать конфеты, порадовав себя и близких, мы рассмотрим в приведенных ниже рецептах.

Самый быстрый и простой рецепт - это медовые конфеты с фруктами. Для него нужно взять в равных частях орехи и курагу, хорошо измельченные в миксере. Затем тщательно растереть эту массу с медом. Можно добавить немного коньяка по вкусу, но не обязательно. После этого вам остается только слепить конфетки и обвалять их в какао. По желанию можно добавить фруктовую начинку на ваш вкус.

Есть несколько рецептов, как приготовить конфеты в форме трюфелей:

1. 250 г размягченного сливочного масла смешать с 1 ст. ложкой кипятка, добавить одно сырое яйцо и щепотку соли. Постепенно добавляя 250 г муки, замесить тесто. После этого сформировать пирамидки (трюфели), выложить их на противень и выпекать при температуре 180-200 градусов примерно 10-15 минут. В это время нужно приготовить обсыпку. Смешать какао и сахарную пудру. Обвалять в этой смеси горячие трюфели.

2. В кастрюлю насыпать 2,5 стакана сахара, добавить 3-4 ст. ложки какао, полстакана молока, 50 г сливочного масла и поставить варить на медленном огне, периодически помешивая, до растворения сахара. После чего - остудить. Небольшими порциями добавить детскую смесь, пока масса не станет вязкой и станет тяжело мешать ее ложкой. Смочив руки водой, отщипнуть кусочек массы и сформировать шарик, обвалять его в сухой детской смеси и придать ему форму трюфеля. Готовые трюфели нужно немного смочить водой. По желанию обвалять в вафельной крошке, какао или кокосовой стружке. Поставить наши конфетки в холодильник на несколько часов, и трюфели готовы!

Рецепт шоколадной колбаски поможет вспомнить детство:

Взять 450 г печенья, пропустить через мясорубку (натереть на терке или раскрошить), добавить 4 ст. ложки какао-порошка и 200 г размельченных грецких орехов. Отдельно растопить 100 г сливочного масла с 1 стаканом молока, добавить 1 стакан сахара и 4 ст. ложки какао-порошка. Полученную смесь перемешать с печеньем и орехами до однородной массы. Теперь все это завернуть в пищевую пленку и сформировать колбаску. Осталось поместить "шоколадную колбаску" в холодильник на 2-3 часа.

"Петушки" - домашние леденцы на палочке

Возможно, у каждого сохранились воспоминания из детства про золотистых петушков, про леденцы на палочке, заманчиво переливавшиеся сладким боком на солнышке. Это были одни из самых больших и вкусных конфет! Кто-то их делал сам дома, а кому-то их покупали. Как приготовить леденцы дома - знали многие, а рецепты самых вкусных передавались из поколения в поколение.

В настоящее время сделать леденец проще простого! В специальных магазинах кулинарии и выпечки можно встретить формочки разных видов, и даже есть наборы с уже готовыми удобными палочками.

Рецепт классических леденцов

Стакан сахара

5 ст. ложек воды

Столовая ложка уксуса

Сливочное масло (смазывать формочки)

Смешать сахар, воду и уксус и варить на медленном огне, непрерывно помешивая, чтобы смесь не пригорела ко дну посуды. Когда сахар растворится, а смесь станет светло-коричневой, залить ее в формочки, предварительно смазав их маслом. Вставить в формы палочки и остудить.