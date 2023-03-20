Ученые увидели, как химическое вещество с этикеток просачивается на продукты питания

В Канаде ранее были предприняты шаги по сокращению использования бисфенола А (BPA), токсичного химического вещества, вызывающего рак предстательной железы и молочной железы. Обычно его применяли в пластмассах, консервных банках, бутылках с водой и бумажных квитанциях. Во многих случаях его заменили аналогичными химическими веществами, такими как бисфенол S (BPS).

Новое исследование впервые предоставляет доказательства того, что BPS и альтернативные химические вещества, содержащиеся на этикетках пищевых продуктов, мигрируют через упаковочные материалы в пищу, которую едят люди.

Исследователи изучили ассортимент упакованных свежих продуктов, продаваемых в Канаде, таких как мясо, сыры, овощи и хлебобулочные изделия. Они обнаружили относительно высокие концентрации BPS в термоэтикетках пищевых продуктов.

Источник