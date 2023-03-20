Правда ли, что соль продлевает жизнь

В Интернете можно найти множество самой разной информации. В том числе о том, что соль настолько полезна для здоровья, что может увеличить продолжительность жизни. Но что же показывают научные исследования?

Вообще нам обычно солёная пища кажется вкуснее. И этому есть два объяснения. Первое - соль способствует тому, что в пищеварительном тракте выделяются различные жидкости и появляется аппетит. Второе - она в целом улучшает вкус еды, так как вступает в реакцию с определёнными веществами, содержащимися в ней.

Но что насчёт влияния соли на продолжительность жизни человека?

Есть одно исследование, результаты которого показывают, что люди, употребляющие солёные продукты, живут дольше. Учёные собрали данные о потреблении натрия по всему миру - в 181 стране. Оказалось, что на каждый грамм увеличения среднего потребления натрия в сутки ожидаемая продолжительность жизни с момента рождения становится больше на 2,6 года. Что касается ожидаемой продолжительности активной жизни в 60 лет, то она увеличивается на 0,3 года.

Но это совсем не значит, что большое количество соли позволит вам прожить дольше. Всё дело в том, что названное выше исследование имеет наблюдательный характер.

Более того, как показывают последние научные работы Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, чем больше соли в рационе человека, тем выше у него вероятность ранней смерти от всех причин. И продолжительность жизни, наоборот, от соли сокращается. Это стало известно после проведения опроса среди более 500 тысяч человек, возраст которых составлял от 40 до 69 лет. Наблюдали за участниками при этом девять лет.

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