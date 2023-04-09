Как приготовить домашний шоколад?

Настоящий шоколад ручной работы - идеальный десерт и универсальный подарок. Его несложно сделать самостоятельно дома. Ваши близкие оценят труд и мастерство, а вы будете уверены в натуральном составе.

Как передает Day.Az со ссылкой на food.ru, все продукты для создания шоколада доступны в специализированных магазинах, а для приготовления понадобятся формы и разного размера кастрюли для водяной бани. Можно купить специальные силиконовые формы в виде плиток или фигурок, а можно использовать формочки для льда или из-под шоколадных конфет. Главное условие, которому должны соответствовать формы, - устойчивость к перепаду температур.

Чтобы сделать домашний шоколад полезнее, полностью или частично замените сахар в любом рецепте подсластителями: медом, сиропом топинамбура, стевией.

Базовый рецепт шоколада

По такому рецепту вы сможете делать горький или темный шоколад, меняя содержание какао (темным называют шоколад, в составе которого не менее 40% какао, а горьким - свыше 55%).

Самый простой вариант шоколада не содержит молочных продуктов и включает три ингредиента:

тертое какао;

масло какао;

сахарную пудру.

Чтобы добавить в шоколад сливочную нотку, часть масла какао заменяют сливочным.

Для приготовления темного шоколада нужно соблюдать соотношение: на две части какао-масла берется по одной части тертого какао и сахарной пудры. Ингредиенты смешивают на не очень горячей водяной бане и разливают в формы.

Совет:

Чтобы в домашних условиях готовить по-настоящему качественный шоколад, как у профессиональных мастеров, лучше использовать не какао-порошок, а тертое какао - первичный продукт переработки какао-бобов. Это и есть 100% горький шоколад, а порошок - то, что остается после выжимки какао-масла из бобов.

Если нет возможности купить настоящее какао-масло и тертое какао, приготовьте домашний шоколад из какао-порошка и сливочного масла, которые всегда есть в самых обычных магазинах.