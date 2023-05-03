Рецепты вкусных и полезных домашних соусов из томатной пасты

Домашние соусы из томатной пасты могут значительно улучшить вкус, аромат и сочность многих блюд. Вместо того, чтобы покупать готовые томатные соусы в магазине, рекомендуем приготовить их самостоятельно. Томатная паста - продукт, который при использовании разных добавок, специй и трав позволит создавать разнообразные соусы. Домашние заготовки из томатной пасты не только вкуснее, но и полезнее, чем магазинные аналоги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, приготовить их можно быстро и легко: затраты на дополнительные ингредиенты минимальны, а возможность варьировать вкус делает соусы из томатной пасты прекрасной приправой для многих блюд. Кроме того, домашние соусы не содержат вредных добавок, химических ароматизаторов, красителей и непонятных консервантов.

Домашний соус из томатной пасты для шашлыка

Ни один пикник не обходится без томатного соуса к шашлыку. И вряд ли покупной кетчуп может достойно заменить ароматную приправу из помидоров, сделанную собственноручно. Домашний соус из томатной пасты можно приготовить буквально за 5 минут. Дайте соусу настояться 20-30 минут, и он станет еще насыщеннее по вкусу и цвету.

Домашний соус из томатной пасты для шашлыка

Для приготовления домашнего соуса из томатной пасты для шашлыка нужно:

томатная паста- 150 г

питьевая вода - 300 мл

чеснок - 2 зубчика

базилик, укроп, петрушка, зеленый лук - по пару веточек

крахмал - 1 ч. л.

соль и молотый перец чили по вкусу

В сотейнике смешайте томатную пасту, воду, сахар, соль и измельченный чеснок.

Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и готовьте 5-7 минут, постоянно помешивая. Крахмал разведите в небольшом количестве воды и введите тонкой струйкой в томатный соус, постоянно помешивая. Варите до загустения.

Снимите с огня и охладите. Добавьте измельченную зелень и подавайте на стол.

Соус из томатной пасты с итальянскими травами для спагетти

Если вы хотите приготовить интересную заправку для спагетти, то можно попробовать сделать соус из томатной пасты с итальянскими травами. Благодаря им соус получится очень сбалансированным, с приятным букетом летнего разнотравья.

Соус из томатной пасты с итальянскими травами для спагетти

Для приготовления соуса из томатной пасты с итальянскими травами для спагетти нужно:

томатная паста - 1 ст. л.

питьевая вода - 250 мл

пшеничная мука - 1 ст. л.

растительное масло - 1 ст. л.

луковица - 1/2 шт.

чеснок - 1 зубчик

петрушка и базилик - по пару веточек

сушеные итальянские травы по вкусу

соль, сахар - щепотка

молотый черный перец по вкусу

Подготовьте ингредиенты для приготовления соуса из томатной пасты с итальянскими травами. Лук нарежьте мелким кубиком.

В сотейнике разогрейте растительное масло. Добавьте подготовленный лук, щепотку сахара и соли. Жарьте, постоянно помешивая до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок, затем пшеничную муку. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте.

Тонкой струйкой введите холодную воду, постоянно помешивая. Соус должен быть однородным и без комочков. Готовьте соус на медленном огне 15-20 минут.

В конце добавьте соль, сахар, итальянские травы и измельченную зелень по вкусу. Снимите соус с огня и охладите.

Домашний соус из томатной пасты для пиццы

Домашний соус из томатной пасты для пиццы прост в приготовлении и получается слегка пикантным. Вы можете экспериментировать со специями и травами, чтобы придать соусу свой уникальный вкус.

Для приготовления домашнего соуса из томатной пасты для пиццы нужно:

томатная паста - 6 ст. л.

питьевая вода - 100 мл

растительное масло - 2 ст. л.

репчатый лук - 2 шт.

красный сладкий перец - 2 шт.

базилик сушеный - 1 ч. л.

орегано сушеный - 1 ч. л.

чеснок - 4 зубчика

сахар - 2 ч. л.

соль - 1 ч. л.

черный перец по вкусу

Подготовьте ингредиенты для приготовления домашнего соуса из томатной пасты для пиццы. Лук нарежьте мелким кубиком.

В сотейнике разогрейте растительное масло. Добавьте подготовленный лук и обжарьте до прозрачности. Красный сладкий перец нарежьте кубиком, добавьте к луку и готовьте до мягкости.

Добавьте томатную пасту, чеснок , соль, сахар, травы и специи. Прогрейте 1-2 минуты. Добавьте питьевую воду и тушите 8-10 минут, до полной мягкости овощей.

Соус переложите в емкость, охладите и взбейте блендером до однородности. Соус из томатной пасты для пиццы готов.

Соус из томатной пасты к рыбе и морепродуктам

Соус из томатной пасты станет прекрасным дополнением к рыбе и морепродуктам. Он придаст им яркий вкус и аромат, а также сделает блюда с рыбой и морскими продуктами более сочными и аппетитными. Соус готовится в двух вариантах - холодном и горячем. Холодный подается к готовому рыбному блюду, в основном, к жареной рыбе.

Для приготовления соуса из томатной пасты к рыбе и морепродуктам нужно:

томатная паста - 80 г

питьевая вода - 100 мл

оливковое масло - 50 мл

чеснок - 6 зубчиков

большая белая луковица - 1 шт.

каперсы - 2 ст. л.

оливки - 25 шт.

лавровые листья - 2 шт.

орегано сушеный - 1/2 ч. л.

майоран сушеный - 1/4 ч. л.

маринованный перец халапеньо - 3 шт.

соль - 1/2 ч. л.

сахар щепотка

Подготовьте ингредиенты для соуса из томатной пасты к рыбе. Лук и чеснок мелко нарежьте Перец халапеньо нарежьте тонкими полосками.

Пассеруйте в разогретом масле лук до прозрачности, добавьте чеснок.

Положите томатную пасту, помешивая готовьте 2-3 минуты.

Влейте воду и доведите до закипания. Добавьте оливки, лавровый лист, орегано, майоран, халапеньо, посолите по вкусу, добавьте щепотку сахара.

Доведите до закипания, убавьте огонь и готовьте 10 минут. Попробуйте соус, - он должен иметь приятный вкус и аромат. Подавайте с жареной рыбой, креветками.

Острый соус из томатной пасты к картошке фри

Соус BBQ из томатной пасты с копченой паприкой - настоящий взрыв вкусов! Этот соус оценят любители пряной еды. Готовый соус можно использовать не только для гриля или барбекю, но и для запекания мяса, овощей. Он отлично подойдет к картошке фри или печеному картофелю.

Для приготовления острого соуса из томатной пасты к картошке фри нужно:

томатная паста - 300 г

питьевая вода - 100 г

тростниковый сахар - 140 г

яблочный уксус - 50 г

изюм - 50 г

свежий перец чили - 10 г

соль по вкусу

тмин по вкусу

Все ингредиенты для приготовления острого соуса для картофеля фри смешайте в сотейнике. Доведите до кипения проварите 3-5 минут.

Переложите смесь в емкость и блендером доведите до однородного состояния, чтобы не осталось кусочков перца и изюма.

Охладите и подавайте к картошке фри.

Соус BBQ из томатной пасты

Соус BBQ из томатной пасты с копченой паприкой - это настоящий взрыв вкусов! Этот соус идеально подходит для любителей пряностей. Готовый соус можно использовать для запекания мяса, гриля, барбекю или просто подавать к картошке фри. Он придаст вашей еде неповторимый вкус и наполнит его насыщенным ароматом.

Для приготовления соуса BBQ из томатной пасты нужно:

томатная паста - 150 мл

яблочный уксус - 50 мл

соевый соус - 1 ст. л.

тростниковый сахар - 3 ст. л.

копченая паприка - 2 ст. л.

горчичный порошок - 1 ст. л.

черный молотый перец - 0,5 ч. л.

соль - 1 ч. л.

Для приготовления соуса барбекю из томатной пасты в сотейник всыпьте тростниковый сахар, добавьте томатную пасту и яблочный уксус.

Прогрейте соус пару минут на среднем огне.

Добавьте соевый соус, горчицу, копченую парику паприку. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.

Вкусный соус из томатной пасты с медом

Соус из томатной пасты с медом - это настоящий шедевр в мире соусов! Он сочетает в себе сладость меда и кислотность томатов, создавая неповторимый вкусовой букет.

Для приготовления вкусного соуса из томатной пасты с медом нужно:

томатная паста - 400 г

питьевая вода - 200 мл

растительное масло - 1 ст. л.

луковицы - 2 шт.

жидкий мед - 2 ст. л.

петрушка - 1/2 пучка

соль и перец по вкусу

Подготовьте ингредиенты для приготовления вкусного соуса из томатной пасты с медом . Лук нарежьте мелким кубиком.

В сотейнике разогрейте растительное масло. Добавьте подготовленный лук, щепотку сахара и соли. Жарьте, постоянно помешивая до прозрачности.

Добавьте томатную пасту и воду (в зависимости от желаемой консистенции). Добавьте мед, соль и перец. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте 5 минут.

Снимите соус с огня и охладите. Добавьте измельченную зелень по вкусу

Домашний кетчуп из томатной пасты

Мы привыкли к тому, что кетчуп может быть только готовым соусом, и мало кто знает, что его легко приготовить самим, на своей кухне, если у вас есть готовая томатная паста. Миф, что кетчуп вреден, развеется сам собой: вы же положили в него только то, что не навредит и понравится вам и вашим детям по вкусу. Никакой химии, только натуральные и полезные продукты! Для того, чтобы он не отличался по консистенции от готового, получился идеально гладким, шелковистым, как магазинный, следует дополнительно пробить томатную пасту погружным блендером до абсолютной гомогенизации.

Для приготовления домашнего кетчупа из томатной пасты нужно:

томатная паста - 200 г

кипяченая вода -100 мл

яблочный уксус - 1 ст. л.

соль - 1-2 ч. л.

сахар - 2-3 ч. л.

специи по вкусу

Для приготовления домашнего кетчупа из томатной пасты в сотейнике смешайте все ингредиенты.

Прогрейте соус пару минут на среднем огне.

Добавьте специи по вкусу. Можно добавить чеснок, свежие или сухие травы, острый красный перец и черный свежемолотый, горчицу, лавровый лист, корицу. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Взбейте погружным блендером.

Нежный соус из томатной пасты со сливками и чесноком

Соус из томатной пасты со сливками и чесноком - настоящее воплощение нежности и аромата. Он сочетает в себе густоту томатной пасты, нежность сливок и остроту чеснока. Готовый соус можно подавать к пасте, мясу или рыбе. Он прекрасно дополнит любое блюдо и придаст ему неповторимый вкус и аромат. Попробуйте этот соус и вы не пожалеете!

Для приготовления нежного соуса из томатной пасты со сливками и чесноком:

томатной паста - 3 ст. л.

сливки - 150 мл

питьевая вода - 100 мл

пшеничная мука - 1,5 ст. л.

сухой чеснок по вкусу

сахар, соль, черный перец по вкусу