Врач объяснила, сколько клубники можно съедать в день

Клубника на 90% состоит из воды, при этом в ней очень много витаминов и мало сахаров, из-за чего употреблять ее могут в том числе больные диабетом, а также люди, пристально следящие за своим весом. Кроме того, клубника способствует нормализации уровня сахара в крови и способствует нормальной работе нервной системы. Однако и при употреблении ягоды не стоит забывать об умеренности. Об этом "Газете.Ru" сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, передает Day.Az.

"Оптимальная суточная доза клубники для взрослого человека - 200-250 г, ее превышение грозит расстройством ЖКТ. Кроме того, клубника - сильный аллерген, поэтому стоит очень аккуратно вводить ее в питание ребенка, наблюдая за реакцией. С осторожностью стоит включать ее в свой рацион людям с гастритом и язвенной болезнью", - предостерегла эксперт.

По ее словам, если же соблюдать в употреблении клубники норму и другие меры предосторожности, она принесет организму только пользу. Например, клубника содержит много клетчатки и пектинов. Кроме того, эта ягода - кладезь витаминов и минералов. Она богата витаминами группы В, С, А, РР, а также железом, калием, йодом, магнием, фосфором, кальцием, цинком и органическими кислотами - щавелевой, салициловой, фолиевой.

"В клубнике очень много витамина С - даже больше, чем в лимоне. В 100 г ягоды его содержится почти 60 мг при суточной потребности в 75-90 мг. Этот витамин необходим для иммунитета, он помогает организму бороться с инфекциями и воспалениями", - рассказала Екатерина Кашух.

Она также отметила, что фтор и кальций в составе клубники укрепляют кости, а марганец благоприятно влияет на обмен углеводов.

"Магний и калий в ягоде способствуют нормальной работе нервной системы, а цинк улучшает регенерацию кожи и положительно влияет на здоровье репродуктивной системы. Благодаря калию клубника помогает избавиться от отеков и служит профилактикой болезней почек и мочевыводящих путей. А пектины и органические кислоты нормализуют работу ЖКТ", - сообщила кандидат наук.

Также в клубнике много полифенолов - природных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения активными формами кислорода. Антоцианы, флавонолы, эллаговая кислота, коричные кислоты, которые входят в состав клубники, способствуют укреплению стенок сосудов, улучшают работу сердца.