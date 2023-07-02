Врач рассказал кому нельзя есть соленые огурцы летом

Хрустящие, вкусные малосольные огурчики любят многие. Однако у некоторых людей они могут вызывать серьезные осложнения. Врач объяснил, кому лучше убрать из рациона малосольные и соленые огурцы.

Огурцы считаются одними из самых полезных и вкусных летних овощей. И это не случайно. В них содержатся витамины С, А, B1, калий и многие другие полезные вещества. Клетчатка помогает поддерживать здоровье микрофлоры кишечника, а калий заботится о здоровье сердца и эластичности сосудов, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

При засолке огурцы превращаются в любимую многими закуску и не теряют свои полезные качества. "Малосольные огурцы сохраняют почти весь набор витаминов, которые содержатся в свежих овощах", - считает врач-диетолог Андрей Лысенков. К тому же, из рассола они обогащаются дополнительными минеральными элементами.

Но не всем подходит эта "мировая закуска". Дело в том, что соленые и малосольные огурцы не рекомендуются тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Рискованно есть хрустящие огурчики людям с гастритом, язвой желудка и воспаление кишечника. Это может привести к неожиданному обострению заболевания.

Здоровым людям есть соленые огурцы можно, но не стоит забывать, что слишком большое количество летом может привести к отекам.

Готовьте малосольные огурчики на собственной кухне по проверенным рецептам, в этом случае вы сами сможете регулировать количество соли и специй.