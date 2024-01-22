Эксперты рассказали, как получать больше магния и цинка из еды
Благодаря цинку у вас будут крепкие ногти, блестящие волосы и здоровая кожа, а за счёт магния вы не будете страдать от стресса. Вот из каких продуктов вы можете получить эти вещества.
Получать ежедневно больше магния и цинка можно несколькими способами. Магний содержится, например, в специальной минеральной воде.
Существуют продукты для завтрака, в которых особенно много цинка и магния. Это мюсли из овсяных хлопьев, пшеничных отрубей, амаранта, а также семечки, орехи, свежие фрукты или ягоды, молоко, йогурт.
Вместо варки лучше тушите овощи либо готовьте их на пару. Благодаря этому в них сохранится магний.
Перед варкой не забывайте всегда замачивать бобовые.
В домашнюю выпечку попробуйте добавлять мак или какао. Так она будет вкуснее и полезнее.
Если вам хочется шоколада, то выбирайте горький. В нём должно быть минимум 70% какао.
Добавляйте также в салаты всегда семечки тыквы или подсолнечника.
Если захотите перекусить, то берите орехи. Лучше всего выбирать пекан или кешью. Полезны будут и сушёные бананы.
Употребляйте больше цельнозерновых продуктов. Среди них - цельнозерновой хлеб, натуральный рис, булгур.
Наконец, не забывайте есть зелёные листовые овощи. Это мангольд и руккола.
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