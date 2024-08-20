Поменются ли цены на какое?

Цены на какао, поднявшиеся весной до рекордных $12 тыс. за тонну, вряд ли резко упадут в этом году. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, погодные условия станут более благоприятными, что приведет к росту мирового производства какао-бобов примерно на 10%, так что их предложение "превысит спрос впервые за четыре сезона". Однако распространение заболеваний, поражающих шоколадные деревья, едва ли позволит вернуться к прежним ценам. Как полагают аналитики компании Fitch Solutions, чье мнение приводит Bloomberg, цена фьючерсов на какао может опуститься с $11 тыс. до $7 тыс. за тонну, в то время как их средняя цена за последнее десятилетие составляла менее $2 тыс.

К другим факторам, которые будут удерживать цены на относительно высоком уровне, как отмечает агентство, относится политика властей стран - экспортеров какао, препятствующих иностранным инвестициям в его производство. К таким странам относятся в первую очередь Гана и Кот-д'Ивуар. Что касается других крупнейших игроков какао-рынка, то Камерун и Нигерия, выигравшие от недавнего роста цен, также ожидают роста производства, при этом надеясь на сохранение прежней ценовой тенденции.

Ожидается, что в 2023-2024 аграрном году мировое производство какао-бобов снизится на 11% (до 4,45 млн тонн) по сравнению с предыдущим. Дефицит какао-бобов на мировом рынке вызвал резкий подъем цен на них, пик пришелся на вторую половину апреля. Биржевая цена за тонну какао-бобов тогда вплотную подходила к $12 тыс. Затем цены начали слабеть из-за падения спроса. 5 июля на мировых товарных биржах за тонну какао дают $7,8 тыс. Швейцарская компания Nestle уже объявила, что по всему миру идет процесс сокращения потребления шоколада из-за его растущей цены.

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