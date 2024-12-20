Названы способные заменить сладости низкокалорийные десерты

Зимой у человека может возникать повышенное желание к сладкому, рассказала врач-диетолог, эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина. В беседе с "Лентой.ру" она назвала низкокалорийные десерты, способные заменить вредные сладости, передает Day.Az.

По словам специалиста, сокращение светового дня зимой приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше серотонина, который влияет на настроение. Так, люди инстинктивно стремятся к сладкой и углеводной пище, поскольку эти продукты способны увеличивать его уровень. Кроме того, в зимний период повышается уровень мелатонина, сообщила диетолог. Это вызывает сонливость, снижение активности и ухудшение настроения, что также может повысить тягу к сладкому, особенно в вечернее время, уточнила она.

В первую очередь к низкокалорийным десертам Чуракина отнесла йогуртовый парфе. Чтобы приготовить этот десерт, следует смешать нежирный йогурт с ягодами и добавить немного меда или стевии для сладости, уточнила эксперт. Она добавила, что сверху его можно посыпать орехами или гранолой.

Еще один низкокалорийный десерт - фрукты в шоколаде. Для приготовления нужно нарезать на ломтики бананы, яблоки или клубнику. Сверху нанести немного расплавленного темного шоколада с высоким содержанием какао, около 55-70 процентов. После десерту нужно дать остыть в холодильнике.

Врач также посоветовала готовить запеченные яблоки. Для этого стоит удалить сердцевину и заполнить фрукт смесью из сухих хлопьев овсянки, корицы и меда, а затем запекать в духовке до мягкости.

Порадовать сладкоежек могут и кокосовые шарики, сформированные из смеси нежирного творога, тертого кокоса и небольшого количества стевии, убеждена диетолог.

Чтобы контролировать потребление и избегать переедания, Чуракина рекомендовала готовить десерты в маленьких порциях. Чтобы повысить питательную ценность и при этом снизить количество калорий - использовать цельнозерновую, овсяную или миндальную муку. Уменьшить сахар в рецепте на 25-50 процентов помогут натуральные подсластители, стевия, эритритол.