Регулярно есть гречку опасно: как популярная крупа может навредить здоровью

Регулярное употребление гречки может стать причиной проблем с почками, привести к головокружению, гормональным сбоям, нарушениям сна, высыпаниям, апатии, мигреням, проблемам с пищеварением и зубами, а также нарушениям в работе нервной системы. "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Елены Соломатиной, действительно ли гречка может нанести непоправимый вред здоровью, передает Day.Az.

Может ли гречка навредить здоровью

По ее словам, сама по себе гречка не является вредным продуктом и не может навредить здоровью, если она включена в разнообразный рацион питания. Однако если употреблять даже самые полезные продукты, к которым относится гречка, но исключить другую еду, то организм будет недополучать витамины и полезные макро- и микроэлементы.

- Если есть только гречку каждый день, не добавлять в рацион другие крупы и продукты, организм будет страдать. Например, у человека могут начаться гормональные нарушения, но не потому, что гречка является вредной, а из-за дефицита строительного материала, который содержится в мясе, - рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что недостаток других продуктов питания нарушает биохимические процессы в организме, поэтому у людей, которые будут есть практически одну гречку, действительно могут начаться проблемы со здоровьем.

- Такие же последствия будут, если вместо гречки человек будет есть преимущественно брокколи, овсянку или рис. Любой самый полезный продукт на фоне недостатка важных питательных веществ в рационе может спровоцировать развитие различных заболеваний. Питание должно быть разнообразным, - подчеркнула специалист.

Диетолог напомнила, что рекомендовано в основной прием пищи делить тарелку на части. На одной половине должны быть овощи, четверть должен занимать белок, а оставшуюся часть - углеводы, такие как гречка, бурый рис, перловка, цельнозерновой хлеб. Однако у каждого человека в зависимости от мышечной массы, возраста и состояния здоровья размер тарелки индивидуальный.

- Примерное количество гречки, которое можно съедать ежедневно, составляет 150-200 граммов. Если деятельность человека связана с высокими физическими или психическими нагрузками, то можно съесть этой крупы побольше. Все индивидуально, - заверила собеседница "ВМ".