Названы вызывающие зависимость продукты

Ряд продуктов питания может вызывать зависимость, предупредила в разговоре с "Лентой.ру" диетолог Елена Соломатина. В частности, она упомянула кофе, сахар и фастфуд, передает Day.Az.

"Кофе и любые напитки, содержащие кофеин, кроме зеленого чая, способны вызывать зависимость, - сказала диетолог. - Кофеин - это антагонист аденозина, они конкурируют за одни и те же рецепторы. Кофеин возбуждает нервную систему, аденозин, наоборот, успокаивает. Видя поступление большого количества кофеина организм пытается компенсаторно выработать больше его антагониста, и в итоге человек пьет кофе, но он уже не помогает, приходится выпивать все больше. И в итоге без таких напитков мы не можем нормально функционировать".

Зависимость, по словам диетолога, способен вызывать и сахар, особенно вместе с жирами. Такое сочетание встречается не только в десертах, но и в фастфуде: бургерах, булочках. Во многом, как объяснила Соломатина, причина здесь в том, что организм заинтересован в получении высокоэнергетической пищи и отвечает на поступление жиров и сахара выработкой больших объемов дофамина. Но это "короткий" дофамин, и очень скоро организм начинает требовать новых порций.

"Бывает и зависимость от соли. Она притупляет наши рецепторы и они начинают хуже чувствовать вкус. Похожая ситуация с глутаматом натрия, который и так содержится в мясе и рыбе. Он говорит о том, что в продукте много белка и что он свежий. Посе того, как его научились добывать искусственно, глутамат натрия начали добавлять во все некачественные продукты. Мозг обманывается и думает, что гамбургер - это лучший источник белка. Что, в свою очередь, заставляет нас наедаться до отвала", - резюмировала Соломатина.