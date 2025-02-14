Нутрициолог рассказала о пользе хлеба при похудении

Людям, которые хотят похудеть, не стоит отказываться от хлеба, поскольку это источник ценных минеральных веществ. Об этом рассказала "Газете.Ru" нутрициолог доказательно-научного подхода Юлия Хлопова, передает Day.Az.

"Хлеб - это один из древнейших продуктов, который сопровождает человечество тысячи лет. Основные компоненты - вода, мука, соль и дрожжи - создают продукт, богатый углеводами, клетчаткой, витаминами группы В и минеральными веществами, такими как магний, калий и железо", - объяснила нутрициолог.

По ее словам, хлеб не станет препятствием для снижения веса, если его включить в сбалансированный рацион.

"Наоборот, он может помочь! Цельнозерновой хлеб благодаря содержанию клетчатки помогает дольше сохранять чувство насыщения, снижая риск переедания. Углеводы из хлеба дают энергию для тренировок и повседневной активности. Кроме того, он приносит эмоциональный комфорт - полное исключение хлеба часто приводит к стрессу и срывам", - рассказала Юлия Хлопова.

Эксперт отметила, что хлеб "автоматически попал в немилость", когда в мире вошли в моду низкоуглеводные диеты.

"Главные претензии: якобы он вызывает резкий скачок сахара в крови, приводит к лишним килограммам и не содержит никакой питательной ценности. Однако такие заявления основаны больше на мифах, чем на реальных научных данных", - отметила она.

Нутрициолог напомнила, что люди набирают вес не из-за конкретного продукта, а из-за общего избытка калорий. Тем, кто борется с лишним весом, она предложила выбирать цельнозерновой или бездрожжевой хлеб либо изделия с добавками в виде семян льна или тыквы, а также орехов.