Врач опровергла популярные заблуждения о питании и здоровье ЖКТ

Гастроэнтеролог Софья Бакаева назвала убеждение относительно того, что острая пища повреждает желудок, мифом. По ее словам, остроту еде придает капсаицин, воздействующий на рецепторы, вызывая ощущение жжения, но никак не влияющий на слизистую оболочку желудка, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Как пример еще одного заблуждения специалист привела утверждение о том, что пить во время приема пищи вредно для здоровья ЖКТ.

- На самом деле питье воды во время еды никак не замедляет пищеварения и не разбавляет желудочный сок, - подчеркнула Бакаева.

Также она опровергла утверждение, что человеку необходимо есть три раза в день, отметив, что потребность в приеме пищи зависит от его возраста, образа жизни, уровня активности и состояния здоровья. По словам врача, кому-то нужно есть по пять-шесть раз в день, в то время как некоторым людям хватает и двух приемов пищи.

Помимо этого, она заявила, что процесс пищеварения не прекращается во время сна и все рекомендации по последнему приему пищи перед сном связаны с профилактикой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которая проявляется изжогой, об этом Бакаева сообщила в своем Telegram-канале.