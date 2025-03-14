Нутрициолог развеял мифы: цельнозерновой хлеб и свежевыжатый сок не так полезны, как кажется

Рейтинг полезных продуктов, по мнению опрошенных россиян, возглавляют цельнозерновой хлеб, молоко, свежевыжатые соки и хлопья.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на результаты исследования федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness, с которыми ознакомились "Известия".

Однако тренер и нутрициолог DDX Fitness Артем Опальницкий отметил, что в некоторых случаях эти продукты могут быть вредными.

"Цельнозерновой хлеб часто не так полезен: современная пшеница генетически модифицированная для увеличения урожайности, менее питательна и может вызывать различные воспаления, повышать уровень холестерина и не подходит людям с непереносимостью глютена", - объяснил он.

Кроме того, по его словам, свежевыжатые соки не лучший выбор, потому что при их изготовлении уничтожаются полезные пищевые волокна, а от самих фруктов остается один лишь сахар. Фруктовый сок содержит такое же количество сахара, как и подслащенный сахаром напиток.

"Молоко также может быть вредным из-за содержания лактозы, которая плохо усваивается у многих людей, и наличия гормонов, добавляемых при производстве", - добавил эксперт.

Согласно результатам исследования, каждый третий житель России ориентируется на натуральность (44,8%) и витаминную ценность (38,4%) при выборе продуктов. При этом большинство считают майонез одним из вредных продуктов (83%). В список нездоровой еды также вошли фастфуд (89%), свинина (27%), сливочное масло (21%), попкорн (57%) и картофель (11%).

"Картофель на самом деле не вреден, а даже полезен, если употреблять его в меру. Он отлично насыщает и обеспечивает организм энергией благодаря высокому содержанию углеводов (20-25% в одной картофелине). Кроме того, картофель богат калием (500 мг на 100 г), который поддерживает работу сердца и мышц, а также содержит витамин С, магний и фосфор", - обратил внимание Опальницкий.

К тому же он уточнил, что свинина хотя и считается калорийным продуктом, но богата белком, витаминами группы В (особенно В1, В6, В12), цинком и железом. Эти вещества поддерживают нервную систему, иммунитет и энергетический обмен. Нутрициолог посоветовал выбирать менее жирные куски и готовить их без избытка масла (запекать, тушить).

"Майонез действительно калорийный, но современные варианты с жирностью 30% или домашний майонез (из яиц, оливкового масла и лимонного сока) могут быть полезнее. Они содержат витамины A, D, E, K и полезные жиры, поэтому его можно употреблять, но в меру", - отметил эксперт.

Вместе с тем он рассказал, что масло, особенно сливочное, - источник витаминов D, E и антиоксидантов. Оно поддерживает иммунитет и замедляет старение. В небольших количествах оно даже повышает уровень "хорошего" холестерина.

"Попкорн - отличный перекус, если без химических добавок. Натуральный попкорн содержит клетчатку, витамины группы В и антиоксиданты, которые полезны для сердца и пищеварения. Готовьте его дома без лишнего масла и соли, чтобы сохранить пользу", - подчеркнул Опальницкий.

Если употреблять эти продукты в разумных количествах, они могут принести пользу. Главное - следить за балансом в рационе и выбирать качественные ингредиенты.

В исследовании также отмечается, что в разных регионах страны пищевые предпочтения людей могут различаться. Это связано с культурными традициями, доступностью продуктов, а также климатическими условиями, которые напрямую влияют на выбор рациона и привычки в питании. Эксперты считают, что для поддержания здоровья людям стоит отдавать предпочтение той пище, которая традиционно выращивается или производится на их территории. Такие продукты лучше всего соответствуют климатическим и географическим условиям региона, а также потребностям организма.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала "Известиям", что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.