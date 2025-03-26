Пользу касторового масла для очищения организма опровергли

В соцсетях распространяется видео, в котором женщина утверждает, что благодаря употреблению касторового масла можно избавиться от токсинов и шлаков, очистить сосуды, лимфу и внутренние органы. В пример автор ролика, опубликованного в Instagram, привела свою пожилую мать, у которой, по ее словам, после употребления данного масла перестала болеть нога и вернулся слух, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Владимира Логинова, касторовое масло действительно используют для употребления внутрь, так как оно обладает слабительным эффектом - при помощи него лечат запоры. Кроме того, это масло используют для очищения кишечника перед колоноскопией и другими медицинскими процедурами. Однако, подчеркнул доктор, при его чрезмерном употреблении оно может вызвать сильную диарею. Более того, диарея, вызванная касторовым маслом, может привести к серьезному обезвоживанию, что опасно для здоровья.

Помимо этого, у некоторых людей может быть аллергия на данное масло в виде кожной сыпи, зуда, отека или затрудненного дыхания. Другим негативным последствием употребления касторового масла может стать его взаимодействие с некоторыми лекарствами, такими как антибиотики, что приведет к снижению уровня калия.