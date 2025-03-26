Каких продуктов следует избегать во время полетов?

Существует специальная диета перед полетом, в которой рекомендуется избегать продуктов, вызывающих образование газов, таких как газированные напитки, капуста, бобовые и некоторые овощи.

Как передает Day.Az, об этом рассказала Ольга Верба, доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы "Врачи на борту" и основатель сервиса для пассажиров "Летать здорово". Она пояснила, что разница давления в воздухе может вызвать так называемый воздушный метеоризм, что может негативно сказаться на самочувствии. К тому же, если после употребления таких продуктов начинают выделяться газы, это ухудшит состояние. Поэтому, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше перед полетом выбрать легкую пищу.

Также важно пить достаточно воды.

Рекомендуется пить по одному стакану чистой воды на каждый час полета, однако следует избегать излишнего количества жидкости в организме. Для этого стоит отказаться от соленой пищи, которая может вызвать отеки. Наконец, перед полетом важно хорошо выспаться, поскольку усталость может усилить стресс от перелета, добавила врач.