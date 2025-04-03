Названа мука, которая помогает избежать дефицита железа

Ученые из Университета Аделаиды установили, что мука из нута и чечевицы содержит больше биодоступного железа и цинка, чем овсяная и пшеничная. Результаты исследования опубликованы в Journal of Food Composition and Analysis (JFCА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Микроэлементы, в том числе витамины и минералы, необходимы человеческому организму для выработки ферментов, гормонов и других компонентов для нормального роста и развития. Недостаток железа и цинка входит в тройку наиболее распространенных дефицитных состояний в мире и особенно часто встречается у детей и беременных женщин.

Чтобы выяснить, как можно эффективно предотвращать дефициты с помощью питания, исследователи изучили биодоступность микроэлементов в нескольких популярных видах круп и муки из них, доступных в супермаркетах. Нут и чечевица оказались самыми богатыми источниками белка и минералов.

Анализ также показал, что цинк и железо в муке из этих зерновых культур также усваиваются лучше, чем из злаковых - овса и пшеницы. Продукты из гречневой крупы также не отличались биодоступностью цинка. Помимо нута и чечевицы, восполнить дефицит железа оказалось возможно с помощью кукурузы. При этом продукты из белой кукурузы подходили для этой цели лучше, чем из желтой.