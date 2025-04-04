Врач рассказала о пользе заморозки овощей и фруктов

Заморозка овощей и фруктов помогает сохранить, а иногда и увеличить количество витамина C в них.

Как передает Day.Az, об этом RT рассказала гастроэнтеролог, врач - эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

По ее словам, свежие продукты теряют некоторое количество своих полезных свойств, находясь на прилавках.

Она подчеркнула, что витамин C помимо цитрусовых содержится в шиповнике, красном болгарском перце, брокколи, киви, петрушке и капусте.

Чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ в продуктах, следует обеспечить минимальную тепловую обработку, не замачивать овощи, нарезать их перед приготовлением, а также хранить их в темном прохладном месте.

До этого врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что витамин С, несмотря на его важность для организма, следует употреблять в строго ограниченных количествах.

По ее словам, рекомендуемая суточная доза витамина C для взрослого человека - около 75-90 мг. Это количество можно получить из пищи, богатой аскорбиновой кислотой, такой как киви, шиповник, черная смородина и болгарский перец.