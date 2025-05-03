Кофе улучшает память и защищает мозг от старения

Американские ученые из Университета Юты и других научных учреждений обнаружили неожиданные свойства 1-метилксантина (1-MX) - малоизученного метаболита кофеина. Оказалось, что это вещество не только улучшает память у молодых и старых крыс, но и повышает уровень ключевых нейротрансмиттеров, защищая мозг от возрастных изменений. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперимент проводился на 32 крысах, половина из которых были молодыми (восемь недель), а другая половина - пожилыми (16 месяцев).

В течение 12 дней животные получали эквивалент человеческой дозы 100 мг 1-MX в день. Тестирование в водном лабиринте Морриса показало впечатляющие результаты: у молодых крыс время поиска платформы сократилось на 39%, у пожилых - на 27% по сравнению с контрольной группой.

Биохимический анализ выявил комплексное воздействие 1-MX на мозг. Соединение повышает уровни таких нейротрансмиттеров, как ацетилхолин, дофамин и ГАМК. Оно также увеличивает нейротрофический фактор BDNF, способствующего росту нейронов, усиливает антиоксидантную активность и снижает уровень бета-амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера.

"Наше исследование впервые демонстрирует, что 1-MX - не просто побочный продукт метаболизма кофеина, а самостоятельное активное соединение с выраженным нейропротекторным действием", - отметили авторы работы.