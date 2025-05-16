Какие виды газированной воды существуют и насколько она полезна

24 апреля 1833 года в США запатентовали газированную воду. "Вечерняя Москва" разбиралась, какие виды этого напитка существуют и как приготовить его в домашних условиях, передает Day.Az.

Газированной водой мир обязан британскому химику Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, после чего и стало возможным искусственное создание такой воды. Технология производства следующая: жидкость проходит несколько стадий фильтрации, в том числе механическую, угольную, ультрафиолетовую обработку. Потому воду охлаждают. Затем специальным аппаратом в жидкость вводят диоксид углерода (углекислый газ) под высоким давлением. По желанию в воду добавляют красители и ароматизаторы. В продаже можно найти и напитки естественной газации. В них пузырьки появляются благодаря природным химическим процессам.

Лечит или вредит?

Газированная вода с магнием подается как идеальный вариант для тех, кто хочет наладить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Однако на самом деле напиток может вызвать вздутие живота, усилить симптомы гастрита. Перед тем как пить минеральную воду, нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом.

Цена: 375 рублей / 1 литр.

Обещают зоркий глаз

Газированная минеральная вода с добавлением сока граната и черники якобы помогает улучшить зрение, состояние кожи и снизить тревогу. Однако научных подтверждений этому нет. Концентрация полезных веществ в напитке слишком маленькая, чтобы оказать положительный эффект.

Цена: 170 рублей / 1 литр.

Лучше съесть морковку

Бета-каротин служит предшественником витамина А и является антиоксидантом. В моркови его больше, чем в стакане морковного сока.

Цена: 280 рублей / 1 литр.

Похудеете вряд ли

Тем, кто хочет потерять лишние килограммы, вместо беговой дорожки или диеты предлагают специальную минеральную газированную воду. Она якобы выводит токсины, нормализует обмен веществ, а также замедляет процесс старения. Естественно, это лишь маркетинговый ход. Никакая минералка не заменит физической активности.

Цена: 190 рублей / 1 литр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог, ведущий специалист в частной клинике:

- Любителям лимонадов я советую перейти на газированную воду без красителей и ароматизаторов. В ней нет сахара и ортофосфорной кислоты, которые вызывают изжогу и сухость во рту. Однако лучше в целом не злоупотреблять газированными напитками. Для организма нет ничего лучше обычной воды. Также в умеренном количестве можно употреблять компоты, морсы, натуральные соки.

Рецепт домашнего дюшеса

1 кг груш;

1-2 лимона (по вкусу);

2,5 л воды питьевой;

3-4 веточки мяты;

мед/сахар по вкусу;

1,5 л воды газированной.

Берем фрукт

Очистите груши от кожуры. Разрежьте каждую грушу на половинки, удалите семена и сбрызните лимонным соком, для того чтобы мякоть не потемнела.

Мята добавит аромат

Отмерьте в кастрюлю воду, добавьте подготовленные груши и 3-4 веточки мяты. Доведите смесь до кипения на малом огне.

Убираем траву

Затем мяту удалите, а груши извлеките в отдельную емкость и на время отложите.

Лимонад держи в холоде

Оставшийся отвар охладите 15-20 минут (примерно до 40-45 градусов), а затем добавьте мед в таком количестве, чтобы напиток получился довольно сладким на ваш вкус.

Хорошо перемешать

Добавьте получившееся грушевое пюре в сироп и хорошо все перемешайте. Сироп смешивайте с пюре перед подачей напитка.

Небольшая кислинка

Для подачи напитка заполните 2/3 бокала грушевым сиропом с мякотью. Затем влейте охлажденную газированную воду, заполнив оставшуюся 1/3 бокала, и добавьте по вкусу несколько капель лимонного сока.