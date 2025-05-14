Чем друг от друга отличаются колбасы?

На прилавках с колбасами всегда есть, из чего выбрать. Есть докторская, есть молочная, есть любительская. Все это - сорта вареной колбасы, но со своими особенностями. Вообще все вареные колбасы делают из фарша говядины и свинины.

Как передает Day.Az, технология производства практически не отличается: сначала замешивается фарш, потом формуются изделия, а затем они уже отправляются в термический шкаф - на варку. Отсюда и общее название полуфабриката, объяснили эксперты в эфире программы "Доброе утро".

Любительская колбаса - единственная, которая отличается по внешнему виду, ведь в нее добавляются кусочки шпика. Между оставшимися легко заметить отличия, только если вчитаться в состав.

В рецептуру докторской и молочной входят яичный порошок и сухое молоко. Существенная разница кроется лишь в пропорциях ингредиентов и жирности мяса (молочная жирнее, светлее и эластичнее).

Есть разделение и по калорийности. Самая "тяжелая" - это любительская колбаса (300 ккал на 100 г). Докторская на втором месте (230 ккал), а молочная считается наиболее "легкой" (212 ккал).

Все колбасы упаковываются в искусственную, натуральную и белковую оболочки. В зависимости от упаковки меняются сроки годности - искусственный продукт хранится дольше всего (60 суток).