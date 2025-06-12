Диетолог назвала опасные для употребления летом продукты

Диетолог, врач превентивной и интегративной медицины, к.м.н. Римма Мойсенко рассказала, что летом стоит есть легкий белок: индейку, курицу, рыбу и морепродукты.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист объяснила, что такой белок хорошо усваивается и расщепляется в организме в сочетании с овощами. Тяжелый белок в виде шашлыка можно позволить себе не чаще раза в неделю.

По ее словам, организм тяжелее переваривает шашлык из свинины, обменные процесс замедляются, нарушается нормальная кишечная микробиота. Врач предупредила, что не стоит злоупотреблять соленой пищей (орехами, чипсами, копченостями), потому что это приводит к обезвоживанию организма, пишет RT. Также орехи повышают уровень артериального давления.