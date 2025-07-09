Развеяны популярные мифы о растительном масле

Споры о вреде и пользе растительных масел не утихают: одни утверждают, что подсолнечное масло опасно для здоровья, другие называют его незаменимым продуктом. Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский и научный редактор, эксперт компании Biogena рассказала "Газете.Ru", где правда, а где - мифы, навязанные маркетингом и необоснованными страхами, передает Day.Az.

Первый миф: "На подсолнечном масле нельзя жарить".

"Жарить на подсолнечном масле можно, и во многих случаях оно даже предпочтительнее оливкового Extra Virgin. Точка дымления подсолнечного масла выше, чем у нерафинированного оливкового, что делает его более стабильным при нагреве.

Главное правило - не перегревать пищу и не допускать появления дыма. Любое масло при сильном пережаривании может образовывать вредные соединения (трансжиры). Используйте рафинированные масла для жарки, а нерафинированные - для заправки салатов", - посоветовала эксперт.

Второй: "Жарка на масле = канцерогены".

"Канцерогены образуются при сильном нагреве белков и жиров вместе.

Если не пережаривать пищу и не допускать подгорания, риски минимальны. Лучше чередуйте способы приготовления - тушите, запекайте, используйте антипригарные покрытия", - объяснила она.

Третий: "Масло можно хранить только в стекле".

"Качество масла зависит не от тары, а от условий хранения. Темное место важнее, чем материал упаковки. Не стоит хранить масло в холодильнике - это может привести к помутнению и потере вкуса (кроме льняного, которое быстро окисляется)", - отметила специалист.

Четвертый миф: "Нужно переходить на модные масла (авокадо, кокосовое, кукурузное)".

"Лучшие масла - те, что традиционны для вашего региона. В России использовали подсолнечное, льняное, конопляное масло - они адаптированы к нашему климату и пищевым привычкам", - сказала нутрициолог.

Таким образом, жарить на подсолнечном масле можно, но умеренно и без перегрева.

"Сочетайте разные масла (подсолнечное + оливковое + льняное) для баланса жирных кислот. Храните правильно - в темном месте, без доступа света и воздуха. Выбирайте местные продукты - они лучше усваиваются. Растительные масла - важная часть здорового рациона, но, как и с любым продуктом, важна мера и разумный подход", - резюмировала эксперт.