Врач рассказала, сколько яиц можно есть без риска повысить холестерин

Не стоит есть больше одного желтка в день, рассказала "Газете.Ru" исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова, передает Day.Az.

"Да, в яйцах есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Вообще одного желтка в день более чем достаточно, но употреблять его лучше через день. Если мы говорим про правила лечебного питания, утвержденного в Российской Федерации, то норма потребления яйца в день - половинка. Это означает, что можно съедать целое яйцо через день. То есть нас так будут кормить, если мы попадем в больницу. А если мы говорим о людях, которые не попадают в больницу, то норма немного выше, как я и сказала", - объяснила врач.

От большего количества лучше отказаться, потому что желтки представляют собой сильный желчегонный стимулятор. Особенно не стоит злоупотреблять пациентам с камнями в почках и проблемами с желчным пузырем.

"Пациенты с больной печенью могут быть спокойны. Дело в том, что далеко не всегда при заболеваниях печени, даже при жировой болезни печени, у человека повышен уровень холестерина, поэтому не всегда яйца попадают под запрет", - заключила доктор.