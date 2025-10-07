Диетолог рассказала о влиянии температуры еды на кишечник

Диетолог, нутрициолог, иммунолог, кандидат биологических наук Александра Гуськова в беседе с "Радио 1" рассказала, как температура еды влияет на кишечник, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ранее в Сети появилась информация, что температура еды и напитков может влиять на психику: любители холодной пищи чаще сталкиваются с тревожностью и депрессией, тогда как те, кто предпочитает теплое, чувствуют себя спокойнее и гармоничнее.

Специалист отметила, что температура еды влияет на кишечник, однако как она связана с психикой - вопрос.

Диетолог отметила, что с точки зрения влияния на кишечник теплая еда действительно полезнее, так как способствует расслаблению сфинктеров и предотвращает спазмы. При этом она подчеркнула, что слишком горячая пища также может раздражать желудочно-кишечный тракт.

Гуськова выразила сомнение в существовании прямой связи между температурой еды и психоэмоциональным состоянием, однако посоветовала для комфортного пищеварения отдавать предпочтение именно теплым блюдам, избегая крайних температур.