Врач рассказала, сколько майонеза можно есть без вреда для здоровья

Употребление небольшого количества майонеза не несет серьезного риска здоровью, рассказала врач Александра Филева. По ее словам, опасность возникает при постоянном избыточном употреблении продукта, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Одна столовая ложка майонеза содержит около 100 килокалорий, и регулярное включение большого объема соуса в рацион способно привести к превышению суточной энергетической потребности и развитию ожирения.

Основные компоненты классического рецепта майонеза (масло, яйца, уксус и горчица) безвредны, но современные промышленные аналоги нередко включают стабилизаторы, сахар и эмульгаторы, усиливающие негативное воздействие.

- Безопасной нормы употребления майонеза как отдельного продукта не существует: все зависит от общего рациона человека. Эпизодическое использование одной-двух чайных ложек в составе блюда для человека с активным образом жизни и сбалансированным питанием не нанесет вреда. Но привычка обильно заправлять соусом всю пищу может создавать нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему, - рассказала врач.

Домашний майонез, несмотря на качество компонентов, также сохраняет высокую калорийность и имеет короткий срок годности, заключила эксперт в беседе с РИАМО.