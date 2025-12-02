Какие болезни может предотвратить молоко

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин призвал не бояться молока. Он обсудил полезные свойства этого напитка в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", доступной на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

Агапкин развенчал миф о том, что люди, регулярно употребляющие жирное молоко, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, кто его избегает. По его словам, молоко, напротив, снижает риск проблем с сердцем и сосудами.

Специалист также отметил, что молоко способствует улучшению памяти и помогает справляться со стрессом. Кроме того, он добавил, что регулярное потребление этого напитка может защищать от рака кишечника.