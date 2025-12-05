Панацея от всего? Действительно ли чай улун обладает целебными свойствами
Чай улун способен защитить от диабета, болезни Альцгеймера и артрита, потому что сводит к минимуму уровень белка, запускающего хронические патологии и разрушительные процессы в организме, утверждают тайваньские ученые. "Вечерняя Москва" узнала у эксперта, действительно ли улун способен избавить от тяжелых недугов, передает Day.Az.
Положительное влияние
По мнению диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, некоторые виды чая действительно обладают полезными свойствами, способными предупреждать развитие опасных недугов, в числе которых сахарный диабет.
- При соблюдении здорового образа жизни регулярное употребление улуна контролирует уровень сахара в крови, так как в состав этого чая входят полифенолы и полисахариды. Они способствуют повышению чувствительности к инсулину, защищают клетки поджелудочной железы и замедляют усвоение сахара. Поэтому при профилактике сахарного диабета второго типа улун - полезный напиток, - сообщила эксперт.
Также чай способен предупредить воспалительные болезни суставов, сообщила Писарева.
- Улун обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые минимизируют риски хронического воспаления в организме, тем самым не допуская развитие артрита, - пояснила эксперт.
Также улун содержит аминокислоты и флавоноиды, которые предупреждают старение мозга, рассказала диетолог.
- Флованоиды защищают клетки мозга от повреждения свободными радикалами, улучшают память, концентрацию, а также стимулируют мозговую деятельность, благодаря чему снижается вероятность развития различных нейродегенеративных заболеваний. А аминокислота L-теанин обладает бодрящим эффектом, улучшает концентрацию внимания, а также улучшает сон, - заверила Писарева.
Помимо этого, такой чай содержит другие витамины и минералы, которые положительно сказываются на работе сердца. Среди них:
- кальций,
- магний,
- марганец.
Кому не рекомендуется пить улун
Однако, несмотря на большое количество полезных свойств, улун может быть опасен при отдельных заболеваниях, например:
- при язвенной болезни;
- гастрите;
- колитах;
- заболеваниях почек.
- Также улун противопоказан при дефиците железа в организме, так как он нарушает его всасывание из пищи. А из-за высокого содержания кофеина чай не рекомендуется пить беременным, детям и при хронической бессоннице, - предупредила Писарева.
Как пить чай с пользой для здоровья
Диетолог напомнила, что необходимо выбрать улун без отдушек и ароматизаторов, а также соблюдать правила заваривания чайных листьев.
- Улун нужно заваривать при температуре 80 градусов, затем слить первую заварку, промыть листья и залить водой снова. Только потом чай можно пить, но не больше трех чашек в день, - пояснила Писарева.
Чай - не панацея
Однако специалист подчеркнула, что чай может предупреждать различные заболевания только при условии соблюдения здорового образа жизни.
- Если человек будет есть большое количество жирной пищи, не соблюдая норму потребления калорий в день и не занимаясь спортом, то чай не будет способствовать улучшению общего состояния здоровья, - заключила Писарева.
